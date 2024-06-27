Rusya'nın, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB ülkelerinden 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararının Avrupa Birliği (AB) yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve Rum Gazeteciler Birliği tarafından da kınandığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın AB’nin ilgili kararına misilleme hareketi olarak erişime yasakladığını açıkladığı 81 yayın arasında Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Politis” ve “Cyprus Mail” isimli basılı gazeteler ile “Cyprus Times” isimli haber sitesi de yer alırken, Rus Dışişlerinin kararının Rum hükümeti tarafından kınandığı yinelendi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın 80’den fazla basın kuruluşuna yaptırım uygulama kararının demokrasi ve demokrasiyi güçlendiren çoğulculuğunun dayandığı ilke ve değerlerle bariz bir şekilde çatıştığını ifade etti.

Rum Gazeteciler Birliği de açıklamasında karara tepki göstererek, böyle bir kararın ifade özgürlüğü, görüşlerin çoğulculuğu ve basın özgürlüğü karşısında son derece antidemokratik bir eylem olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi ise haberinde, Rusya’nın erişime yasakladığını açıkladığı yayınlar arasında bulunan “Politis” ve “Cyprus Mail” isimli basılı gazeteler ile “Cyprus Times” isimli haber sitesinin dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre Politis gazetesi müdürü Dionisis Dionisiu açıklamasında, işlerini mümkün olabildiğince objektif bir şekilde yapmaya çalıştıklarını ve bunun Moskova için yeterli olmaması durumunda, ceza uygulamanın Rus hükümetinin hakkı olduğunu dile getirdi.

Cyprus Mail CEO’su Mihalis Yakovidis de açıklamasında, Ukrayna’daki Rus işgalini destekleyen Rum yayın kuruluşları olup olmadığını bilmediğini, bu yüzden bu yasaklamanın sebebini anlayamadığını ifade etti.

Cyprus Times baş editörü Miria Avraamidu da açıklamasında, konuyu takip ettiklerini ve Cyprus Times’ın da bu listeye dahil edilmesini haklı çıkaracak net bir sebep bulunmadığını düşündüklerini ekledi.