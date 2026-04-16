Baf’ta önceki gün sabaha karşı üç gencin kimliği belirsiz şahıslar tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve 1200 euro paralarının çalındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hastaneye kaldırılan gençlerden ikisinin hafif yaralanarak, taburcu edildiklerini, diğer gencin ise tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-İki kişi suça karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf, Limasol ve Güney Lefkoşa’da suça karıştıkları şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, Rum polisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 41 yaşındaki bir kadın ile 19 yaşında bir erkeğin; "Araç kundaklama, bir iş yerini ateşe verme, başka bir iş yerini yakmaya teşebbüs, suç örgütü kapsamında hareket etme ve yasa dışı gelir elde etme" gibi suçlardan arandığını kaydetti.

Gazete, polislerin bahse konu şahısları Baf’ta bir iş yerinin önünde bir araçta gördüğünü, ancak polisi fark eden şahısların, polis arabalarına da çarparak olay yerinden kaçtıklarını belirtti.

Gazete, şahısların Baf–Limasol otoyolu üzerinden kaçtığını, ancak kullandıkları aracın bir süre sonra Güney Lefkoşa’da terk edilmiş bulunduğunu ve aracın plakasının da sahte olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Haberde, iki şüphelinin bir süre sonra yakalandığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.