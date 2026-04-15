Larnaka’da, 19 ve 22 yaşındaki iki kişinin, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri, kavganın, cinayete teşebbüsle sonuçlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahısların dün sabaha karşı bir gece kulübünde, eski kız arkadaş yüzünden kavga ettiklerini, kavganın dışarıya taştığını, 22 yaşındaki şahsın arabasını 19 yaşındaki şahsın üzerine sürerek öldürmeye teşebbüs ettiğini yazdı.

Gazete, 19 yaşındaki gencin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, çarpan şahsın da tutuklandığını kaydetti.

-Bıçaklama

Gazete, bir diğer haberinde ise yine Larnaka’daki başka bir gece kulübünde pazar günü sabaha karşı meydana gelen olayda, 24 yaşındaki bir Suriyelinin, 19 yaşındaki Rum genci bıçakladığını yazdı.

Kavganın, gece kulübündeki kalabalık nedeniyle 24 yaşındaki şahsın ayağının takılarak 19 yaşındaki şahsın üzerine düşmesiyle başladığını belirten gazete, bıçaklanan şahsın ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Haberde, Suriyeli şahsın tutuklandığı ifade edildi.