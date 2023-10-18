Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Belgorod ve Kursk bölgeleri ile Karadeniz suları hava sahalarında Ukrayna'ya ait 28 insansız hava aracını (İHA) yok ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırıların engellendiği aktarılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, Belgorod ve Kursk bölgeleri ile Karadeniz suları üzerinde Ukrayna'ya ait 28 İHA tespit ederek yok etti." ifadesi kullanıldı.