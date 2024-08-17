Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Türkiye’nin, KKTC’de bir deniz üssü inşa edileceği yolundaki açıklamalarını sormasına karşılık Yuri Filipson, güvenliğin tesis edilmesi açısından da önemli bir bölge olduğunu belirttiği Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini kaydetti. Filipson, “Kıbrıs’ın militarize edilmesine ve çatışma dinamiğini artırmaya gebe her türlü harekete karşı olduklarını” söyledi.

“Referanslarının, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarınca belirlenen uzlaşılmış uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir çözüm bulunması olduğunu” kaydeden Filipson, “Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak dengeli çıkış yolu arayışlarına katkı koyma isteklerini” dile getirdi.

Filipson, KKTC makamlarının düzenli olarak gündeme getirdiği direkt uçuş meselesine değinirken, “Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs’la sadece Türkiye’nin direkt bağlantısı var. Bu mantıkla, durum da Kıbrıs meselesine karşı pozisyonumuz da değişmedi.” ifadesini kullandı.

Son yıllarda, ekonomik yönü de dahil olmak üzere Rus-Rum ilişkilerinin “pervasızca ve mesnetsizce ciddi zarara uğradığını tespit etmek zorunda olduklarına” da dikkat çeken Filipson “Yasa dışı yaptırımlar nedeniyle iyi niyetli ekonomik varlıklar sıkıntıya düştü, gerek Rusların gerek Kıbrıslıların çıkarları yara aldı. Uzun yıllar devam eden bağlar ya mahvoldu veya ciddi zarara uğradı.” dedi.