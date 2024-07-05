Rüşvet iddiaları Türkiye basınında

Turizm Bakanlığına bağlı bir daire müdürü ile ilgili rüşvet iddiaları Türkiye basınında da gündem olmaya başladı.

Kıbrıs Time Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı gazeteci Levent Özadam konuyu dünkü köşe yazısına taşıyarak rüşvet iddialarının artık Türkiye basınında da tatrtışılmaya başlandığına dikkat çekerek Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi göreve çağırdı.

HALKIN PARTİSİ BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından da soruşturma başlatılması talebi ile Polis Genel Müdürlüğüne de iletilen rüşvet iddiaları ile ilgili bugüne kadar adım atılmaması ise toplumsal vicdan da derin yara açmaya devam ediyor.

Türkiye basınında da tartışılmaya başlayan rüşvet iddiaları ile ilgili polise yapılan suç duyurusunu Kudret Özersay sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu :

OĞUZ KÖSE RÜŞVET İDDİASI İLE TUTUKLANIRKEN TURİZM BAKANLIĞINDAKİ BÜROKRATI KİM VE NEDEN KORUYOR?

Koalisyon Hükümetinin UBP kanadına ait Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel kalem müdürü Oğuz Kösenin rüşvet iddiası ile tutuklanmasının ardından gözler DP^nin elinde olan Turizm bakanlığındaki iddialara çevrildi.

Görevinin bir gereği olan işlemi yapmak için rüşvet istediği iddia edilen bürokratın kim olduğu konusunda Ünal Üstel Hükümetinin ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sessizliği soru işaretlerini çoğaltırken Kuzey Kıbrıs ve Türkiye kamuoyu iddiaların merkezindeki bürokratın kim olduğu ve kimler tarafından korunduğunu yakından takip ediyor.

BAKAN ATAOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Kudret Özersayın kamuoyuna ve polis genel müdrülüğünün bilgisine getirdiği rüşvet iddialarının Türkiye basınında da tartışılmaya başlanması sonrası Başbakan Ünal Üstel ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgili sessizliklerini bozup bozmayacağı da yakından takip edilen diğer bir konu.

Turizm Bakanlığına bağlı resmi daireler de görevli bir bürokratın görevini kötüye kullanarak rüşvet istediğine dair iddiaların açıklığa kavuşturulması ile ilgili sürecin ise Türkiye kamuoyunda tartışılmaya başlamasının ardından gözler yeniden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na çevrildi.