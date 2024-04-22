Rüstem Tatar, vefatının üçüncü yıl dönümünde, çarşamba günü 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin her aşamasında büyük hizmetleri bulunan, Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında önemli görevlerde bulunmasının yanı sıra uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere birçok görevde bulunan Rüstem Tatar’ın anma töreninin Tatar ailesi tarafından düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada törene, Rüstem Tatar’ın oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aile fertleri, yakınları ve sevenlerinin katılacağı belirtildi.

-Rüstem Tatar’ın özgeçmişi

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini 1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin kolej şubesinden birincilikle mezun oldu. 1948'de London Matrucilation sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halkının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu.

Rüstem Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın atamasıyla da 1984-2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.

KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete pek çok konuda danışmanlık yaptı. Rüstem Tatar, 24 Nisan 2021'de vefat etti.