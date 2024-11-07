Cumhurbaşkanı Tatar,Prof. Dr. Dal Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Tatar,Prof. Dr. Dal Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Ergün yahat 
 İsias Otel'de kızı Selin'i kaybeden Ruşen Karakaya'dan  hayatını kaybeden sevilen öğretmen İlyas Yağlı'ya veda... 
"Kızımıza iyi bak İlyas hocam.. 
Kahroldu Selin'den sonra, bana nasıl konuşacağını bilemeden sadece sarıldı..
"Matematik dersinde hep Selin için ekstra hazırlıklı giderim, hep erken bitirir, boş durmasın diye fazla soru hazırlarım Selin'e" derdi bana. Çok severdi kızımı, kızım da onu.. selin karakaya
Şimdi orda birlikte bize güç verin, adaleti nasıl sağlayacağız hep beraber biliyoruz..

Çocuklarımızın katillerinin sonu gelecek! Olası kastla gelecek
 İlyasYağlı Selin Karakaya isias ortak davamız

Editör: Timuçin Cansoylu