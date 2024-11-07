Ergün yahat

İsias Otel'de kızı Selin'i kaybeden Ruşen Karakaya'dan hayatını kaybeden sevilen öğretmen İlyas Yağlı'ya veda...

"Kızımıza iyi bak İlyas hocam..

Kahroldu Selin'den sonra, bana nasıl konuşacağını bilemeden sadece sarıldı..

"Matematik dersinde hep Selin için ekstra hazırlıklı giderim, hep erken bitirir, boş durmasın diye fazla soru hazırlarım Selin'e" derdi bana. Çok severdi kızımı, kızım da onu.. selin karakaya

Şimdi orda birlikte bize güç verin, adaleti nasıl sağlayacağız hep beraber biliyoruz..

Çocuklarımızın katillerinin sonu gelecek! Olası kastla gelecek

İlyasYağlı Selin Karakaya isias ortak davamız