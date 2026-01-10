Limasol’da ikamet eden 39 yaşındaki Rus uyruklu bir iş insanının evinin yanındaki boş araziye patlayıcı madde atıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da ikamet eden 39 yaşındaki Rus uyruklu bir iş insanının evinin yanındaki boş araziye 9 Ocak 2026 tarihinde, sabah erken saatlerde motosikletle gelen bir kişinin patlayıcı madde attığını yazdı.

Gazete, söz konusu saldırının daha önceki tarihlerde yine Limasol’un çeşitli semtlerinde bir iş yeri ve bir otele gerçekleştirilen saldırılarla benzerlik gösterdiğini belirtti. Rus uyruklu kişilere yönelik bu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığının ise araştırıldığı kaydedildi.

Habere göre Rus uyruklu iş adamı ise ifadesinde kimseden şüphelenmediğini belirtti.