Fileleftheros gazetesi “Mahsurların Çocukları: Kamuya İstihdamda İkinci Sınıf Vatandaş” başlıklı haberinde Rum Ombudsman Maria Stilyanu Lottidi’nin “mahsurların” çocuklarının kamuya ve daha geniş anlamda kamu sektörüne istihdama eşit erişim konusunda olumsuz yönde etkilendikleri tespitine vardığını yazdı.

Gazete yapılan bazı şikayetleri inceleyen Rum Ombudsman Lottidi’nin, bu ayrımcılıkların ortadan kaldırılması için bazı önerilerde bulunduğunu da belirtti.

Haberinde yapılan bazı şikayetlerle ilgili örnekler de paylaşan gazete, Ombudsmanın kamuya istihdamda bu kişilere yönelik olumsuz anlamda bir ayrımcılık yapıldığı tespitinde bulunduğunu ve örneğin bu kişilerin KKTC’deki eğitim koşullarından ötürü farklı yazılı sınavlara girmesi önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Rum Ombudsmanın ofisinin konuyu araştırdığını ve tüm yetkili birimlerin görüşlerini istediğini yazan gazete, Rum yönetiminin “mahsurların” çocuklarının eğitimdeki haklarının korunması için isteği olduğu ve bu yönde çabaladığının ortaya çıktığını ekledi.

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