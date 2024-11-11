Rum Yönetimi’nin Rusya’dan alınan üniversite diplomalarını tanımadığına dair şikayetler yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi ile Rusya arasında 2017 yılında, diplomaların karşılıklı tanınmasına dair anlaşma imzalandığını; ancak yakın zamanda, Moskova’da tıp eğitimini bitiren bir doktorun, Güney Kıbrıs’a dönerek mesleğini icra etmek için başvuru yaptığında, yetkili makamların anlaşmaya rağmen diplomayı kabul etmediklerini yazdı.

Gazete, doktorun bu durumu protesto ettiğini belirterek, yazmış olduğu mektubu yayınladı.