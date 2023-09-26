Panama bandıralı Odyssey Explorer araştırma gemisinde 2015 yılında tespit edilen ve el konulan eski eserlerle ilgili olarak, Rum Yönetimi ile İngiliz ve uluslararası şirketler arasındaki davanın sürdüğü haber verildi.

Araştırma gemisinde, 17’inci yüzyılda (1630) Mısır ile İstanbul arasında seyahat ederken battığı düşünülen 17’inci yüzyıla ait bir Osmanlı gemi enkazındaki 588 eski eser tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 14 farklı kültüre ait bu eserlerin muazzam değere sahip olduğunu ve bunlar arasında paha biçilemez değerde Çin porselenlerinin bulunduğunu da kaydetti.

Anlaşmazlığın yıllardır sürdüğünü, el konulan eski eserlerin Rum Gümrük Dairesinin elinde olduğunu ve davanın görülmeye devam ettiğini yazan gazete, Rum Yönetiminin mahkemede konunun uluslararası hukuk kapsamına girdiğini kanıtlamaya çağrıldığını, öte yandan eski eser kaçakçılığının önlendiğinden söz edildiğini de ifade etti.

Diğer yandan, konuya müdahil tarafların ise Kıbrıslı Rum avukatları aracılığıyla eski eserleri geri istediklerini ve 2 milyon Euro’ya kadar tazminat talebinde bulunduklarını kaydeden gazete, dün gerçekleştirilen duruşma sırasında savunma tanığı olarak İngiliz su altı arkeoloğu Dr. Sean Kingsley’in ifade vermeye çağrıldığını belirtti.

Gazete, söz konusu enkaz için şirketlerin danışmanı olarak çalışan Kingsley’in, verdiği ifadede, eski eserlerin 2015 yılında Lübnan’ın münhasır ekonomik bölgesindeki deniz tabanından çıkarılmasının amacının büyük paralar karşılığında satılmaları değil, müzelerde sergilemeye konmaları olduğuna işaret ettiğini iletti.

Bir arkeoloğun eski eserlerle ilgili bu kadar ciddi bir davaya müdahil olmasının benzeri görülmemiş bir şey olduğunu da yazan gazete, duruşma esnasında, Rum Yönetiminin temin ettiği ve delil olarak sunulan belgelere atıfta bulunulduğunu da ekledi.