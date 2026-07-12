Rum radyosuna göre, Andoniu müzakerelerin, sözde “İşgale son verilmesini ve vatanın kurtarılmasını amaçlaması ve uzlaşılmış çerçeve içinde olması gerektiğini” iddia etti.

Türkiye’nin, aleni açıklamalarında sözde “Kıbrıs Cumuhuriyeti”ni işlevsiz diye nitelediğini söyleyen Yannis Andoniu, "Ankara, TC-AB konusundaki herhangi bir kararın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin prizmasından geçtiğini biliyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, TC-AB ilişkilerindeki stratejik talebinin “Bir şey alması karşılığında bir şey vermesi için bir teşvik olabileceğini” savunan Andoniu, “Mesele, bir karşılıklı fayda durumu yaratılmasıdır” ifadesini kullandı.