Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettiği” gerekçesiyle tutukladığı ve hakkında hukuki süreç yürüttüğü İsrail asıllı Türk vatandaşı iş insanı Simon Mistriel Aykut’un (74) oğlu Jack Yaakov Afik’in (52) Selanik’teki mal varlığının 12 apartman dairesinden oluşan bölümünü dondurduğu haber verildi.

Fileleftheros “Gaspçıların Mal Varlıklarına Blok… MOKAS Selanik’te Aranan İsraillinin 12 Dairesine El Konuldu” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum polisinin, Örtbas Suçlarıyla Mücadele Birimi’nin (MOKAS), KKTC’deki eski Rum mallarının “iç edilmesine” karıştıkları gerekçesiyle aranan kişiler hakkında Uluslararası tutuklama emri çıkarmakta ve kişilerin yurt dışındaki mal varlıklarına el koymakta olduğunu yazdı.

Habere göre Rum makamları geçen ay Yunan makamlarının iş birliğinde Jack Yaakov Afik’in Selanik’teki çok katlı bir apartmanda, Yunan Tapusunun verilerine göre 614 bin euronun üzerinde değere sahip 12 apartman dairesi ve dükkanına el koydu.

Afik’in Selanik’teki mal varlığının, Rum makamlarının çıkardığı Avrupa Soruşturma Emri tahtında Yunan makamlarının yaptığı delil toplama ve mal varlığı tespiti çalışması sonucu saptandığı ancak belirtilen haberde elde edilen veriler ışığında Yunanistan’da aileye ait başka mal varlıkları da saptanabileceği kaydedildi.

Selanik’teki 12 daireye el konulmasıyla Avrupa Soruşturma Emri’nin “kısmen yerine getirilmiş olduğunu” belirten gazeteye göre Güney Kıbrıs’taki “yetkili” bir kaynak Rum polisinin kovuşturmasının devam etmekte olduğunu, halen yargı süreci devam etmekte olan 4 davayla (Simon Mistriel Aykut, Ewa Isabella Kunzel, Yazan Sarai Eldin, Denys Pohodin) sınırlı olmadığını, başka devletlerin makamlarıyla da mal varlığı saptama ve el koyma faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

Gazete Simon Mistriel Aykut’un tutuklanmasından sonra Jack Afik’in Güney Kıbrıs’ta bulunan 1,2 milyon euro değerindeki mal varlığına da el konulduğunu hatırlattı.

-“KKTC’deki eski Rum malı satışlarına Rum emlakçılar da karıştı”

Öte yandan Politis “Kıbrıslı Rum Emlakçıları da Gaspçılarla… Emlakçılar Kayıt Konseyi Başkanlığı dün Polise İsimler, Adresler ve Fotoğraflar Sundu” başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Rum emlakçıların da KKTC’deki eski Rum malı alım-satımlarına karıştığının “belgelendiğini” haber verdi.

Gazete Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi Başkanlığı’nın dün Rum polisine, haklarında 5 aydır delil topladığı Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren iki Rum emlak ofisinin isim, adres bilgileri ile elektronik mesaj ve fotoğraflar sunarak şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi adına araştırma yapan kişiler, KKTC’ye gelerek Rum tarafında faaliyet gösteren Rum emlak ofisiyle iş birliği yaptığı belirlenen Girne’deki bir emlak ofisini ziyaret etti. Girne’deki ofise kendilerini gerek KKTC’de gerek Rum tarafında emlak yatırımı yapmak isteyen yurt dışından temsilcisi olarak tanıttılar. Girne’deki ofisin elinde Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele, Baf, Larnaka ve Limasol’da satışa hazır onlarca gayrimenkul olduğu, gayrimenkullerin ofise ait internet sitesinde sergilendiği bilgisini aldılar.

Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi adına KKTC’ye gelen kişiler Girne’deki ofisten, Rum tarafında gayrimenkul satın almak isterlerse, Girne’deki ofis adına çalışan bir Rum emlakçıya yönlendirilebilecekleri bilgisini de aldı. Rum emlakçı ile bağlantı kuruldu, randevu ayarlandı ve Larnaka’da görüşüldü. Rum emlakçının, Girne’deki emlak ofisi adına gezdirdiği gayrimenkullerin içinden ve dışından çekilmiş fotoğraflar da deliller arasına eklendi.

Gazete Rum polisinin bu yılın başından beridir, Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi’nin KKTC’yi ziyaret eden Rumlardan topladığı verilere dayanarak gerek KKTC’de gerek Rum tarafında ofisleri olduğuna inanılan çok uluslu bir şirket hakkındaki şikayetleri araştırmakta olduğu bilgisini de verdi.

Gazete adını vermediği çok uluslu şirketin emlak, konut kredisi/bankacılık hizmetleri/ hukuk hizmetleri, iç proje-peyzaj, mimari ve inşaat danışmanlığı, seyahat danışmanlığı, ev, araç ve sağlık sigortalama ve araç kiralama gibi birçok kolda faaliyet göstermekte olduğunu yazdı.

Çok uluslu şirketin Yenierenköy, Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Lefke ve Güzelyurt’taki Rum mallarının satış reklamlarını yaptığı, internet sayfasındaki bilgilere göre KKTC’deki temsilciliğinde 10 emlakçı çalıştırdığı ve merkez ofisinin Girne’de bulunduğu belirtilen habere göre Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi Rum polisinden, şirketin Güney Kıbrıs’taki ofisinin, şirket (marka) adıyla KKTC’de faaliyet gösteren ofis ile bağlantısı olup olmadığını araştırmasını istedi.