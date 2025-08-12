“Seçim yasaklarının başlangıç tarihi, 15 Eylül’e ertelensin”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, öğretmen atamalarının seçim sonrasına ertelenmesini kabul etmediklerini belirterek, “Bu durum, okulların yeni eğitim yılına tamamen geçici öğretmenlerle başlamasına neden olacaktır.” dedi.

Turgut yazılı açıklamasında, seçim yasaklarının 24 Ağustos’ta başlayacak olması gerekçe gösterilerek, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı mülakat ve atamaların seçim sonrasına bırakılacağının KHK Başkanı tarafından açıklandığını belirtti.

Bu durumun okulların yeni eğitim yılına tamamen geçici öğretmenlerle başlamasına neden olacağını ifade eden Turgut, sendika olarak 2025-2026 eğitim yılı öncesinde öğretmen atamalarının seçim sonrasına ertelenmesini kabul etmediklerini kaydetti.

Eğitimin, siyasi takvimlerin değil, öğrenci ve öğretmenlerin, eğitim camiasının ihtiyaçlarının öncelenmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Turgut, “Eğitimde aksamaların önüne geçmek ve atama süreçlerini sağlıklı biçimde yürütmek için, seçim yasaklarının başlangıç tarihinin 15 Eylül’e ertelenmesi ve yasak süresinin 1 aya düşürülmesi teklifini sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.