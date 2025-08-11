Ercan Havalimanı’nda bu yılın Ocak–Temmuz döneminde yolcu sayısı 3 milyonu geçerken, gelen ve giden uçak sayısı 20 bin 585’e ulaştı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2024’ün aynı dönemine kıyasla 2025’in ilk 7 ayında yolcu sayısında yüzde 18,94, uçak trafiğinde ise yüzde 23,17 artış kaydedildi.

- İlk 7 ayda yolcu ve uçak trafiği arttı

Geçen yılın Ocak–Temmuz döneminde Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 608 bin 665 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde 3 milyon 102 bin 681’e yükseldi. Uçak trafiği ise 2024’te 16 bin 713 iken, 2025’te 20 bin 585 olarak kaydedildi.

- Aylara göre yolcu ve uçak trafiği verileri

Aylara göre yolcu ve uçak trafiği verilerine bakıldığında; 2024’ün Ocak ayında 334 bin 510 olan yolcu sayısı, 2025’te 433 bin 811’e; Şubat’ta 354 bin 960’tan 395 bin 753’e; Mart’ta 336 bin 20’den 374 bin 417’ye; Nisan’da 360 bin 26’dan 443 bin 45’e; Mayıs’ta 388 bin 915’ten 468 bin 183’e; Haziran’da 407 bin 516’dan 475 bin 367’ye ve Temmuz’da 426 bin 718’den 512 bin 105’e yükseldi.

Uçak geliş–gidiş sayıları ise Ocak’ta 2 bin 301’den 2 bin 942’ye; Şubat’ta 2 bin 220’den 2 bin 544’e; Mart’ta 2 bin 261’den 2 bin 678’e; Nisan’da 2 bin 339’dan 2 bin 943’e; Mayıs’ta 2 bin 423’ten 3 bin 194’e; Haziran’da 2 bin 525’ten 3 bin 35’e ve Temmuz’da 2 bin 644’ten 3 bin 249’a çıktı.