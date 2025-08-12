Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda polis ve itfaiye memuru kadrolarına alınacak 160 erkek, 15 kadın polis memuru ile 25 erkek itfaiye memuru münhali için başvurular yarın başlıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, başvurular mesai saatleri içinde alınacak, yarın başlayarak 20 Ağustos çarşamba günü sona erecek.

Başvuruların, Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak eklenecek evraklar ile birlikte ilçe polis müdürlüklerine şahsen yapılması gerekiyor.