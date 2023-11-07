Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerde yaşanan çıkmaz, Rum basınında ele alınmaya devam ediyor.

Politis gazetesi, “Lefkoşa, Chevron’un Kritik Kararı İçin Bekleme Konumunda” başlıklı haberinde, hükümetin Chevron şirketine; yaklaşık iki ay için Rum Yönetimi ile görüşmeleri uzatıp uzatmayacağı konusunda karar vermesi için on beş günlük bir süre tanıdığını yazdı.

Chevron şirketinin, ilk başta, müzakerelerin dört ay uzatılması konusunda öneride bulunduğunu ancak Rum Yönetimi’nin bu süreyi fazla bularak bunun, iki aylık bir zaman dilimiyle sınırlandırılmasını istediğini anımsatan gazete, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın “yüzer platform (FPU) kurulması” konusundan başka bir şey olmadığını, Rum Yönetimi’nin ise bu konuda “karmaşık bir görüntü” ortaya koyduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun son dönemlerde dile getirdiği yüzer platform FPU’nun kurulması yönünde dile getirdiği görüşüyle hemfikir olup olmadığı sorusunu soran gazete, aynı sorunun bir hükümet kaynağına sorulduğunu ancak müzakereler süreci çerçevesinde açıklama yapılmasının mümkün olmadığını dile getirerek soruyu yanıtlamaktan kaçındığını belirtti.

Habere göre Enerji Bakanı Papanastasiu, “Alfa” kanalına yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı ile arasında görüş ayrılığı bulunduğu yönündeki bilgileri yalanladı.

Gazete, düne kadar olan olgulara dayanarak Papanastasiu’nun yüzer platform FPU’nun kurulması yönündeki ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Ağır Bir Mali Uzlaşma Masada” başlığıyla aktarırken Rum hükümetinin, “Afrodit” yatağının rafa kaldırılmaması amacıyla Chevron şirketini ikna etme çabaları içerisinde mali açıdan ağır bir uzlaşmaya hazır gözüktüğünü yazdı.

Chevron şirketinin, hükümetin karşı önerisine olumsuz yaklaştığını dört aylık süre talep ettiğini yazan gazete, uzlaşmaya varılması durumunda Rum Yönetimi’nin yüzer platform FPU’nun kurulması maliyetinin bir kısmını karşılayacağını da belirtti.

Gazete Enerji Bakanı Papanastasiu’nun dünkü açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, geçtiğimiz Pazar akşamı gönderilen mektuba yanıt vermesi için Chevron şirketine 15 günlük bir süre tanındığını doğruladı.

Çözümlere ulaşmak için her iki tarafın da iyi niyetinin olması gerektiğinden söz den Papanastasiu, on beş günlük sürenin dolmasına kadar sürecin “rahatsız edilmemesi” için gazetecilere telkinde bulundu.

Papanastasiu, Chevron’un resmi reaksiyonun bekleneceğini ifade ederken altın bir kesitin (en iyi çözümün) bulunacağı yönündeki iyimserliğini de dile getirdi.