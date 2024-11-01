Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “aylardır ara bölgede sıkışıp kalan 35 kişi” hakkında mektup göndererek “ara bölgede ve denizde uygulanmakta olan kanun ve pratiklerin Avrupa Konseyi insan hakları standardına uymasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını” istedi.

Haravgi “Kıbrıs Ara Bölgedeki Göçmenler Yüzünden Zor Durumda” başlıklı haberinde, O’Flaherty’nin Hristodulidis’e 23 Ekim’de gönderdiği mektubu ve Hristodulidis’in 25 Ekim tarihli cevap mektubunu Perşembe günü yayınladıklarına dikkat çekti.

Habere göre, O’Flaherty ilgili mektubuyla Rum makamlarının ara bölge ve denizde uygulanan kanun ve pratiklerin Avrupa Konseyi insan hakları standartlarına uygunluğu sağlayacak önlemler almasını istedi.

Hristodulidis ise cevap mektubunda, Rum yönetiminin, “Uluslararası hukuk ve Avrupa hukukuna karşı yükümlülükleri uyarınca Yeşil Hat üzerinden düzensiz geçişlerin normalleşmesine izin vermek için mümkün olan her türlü çabayı harcayacağını” kaydetti.

Aynı gazete, Rum Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, “aylardır ara bölgede kalan yabancı uyrukluların iki üç hafta içerisinde oradan taşınacağını” açıkladığını yazdı.

Habere göre, Yoannidis Rum Meclisi İçişleri Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada “bazı ülkelerin, bu insanlardan bazılarını kabul edeceğine yönelik iyi işaretler aldık, dolayısıyla önümüzdeki iki veya üç hafta içerisinde bu mesele çözülmüş olacak.” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, ara bölgede kalan yabancıların hangi ülkelere gönderileceği sorusuna cevap vermeyen Yoannidis “ara bölgede geçici kamplar istemiyoruz. Bu ortadan kaldırılması gereken sorunlu bir durumdur.” dedi.

Yoannidis bugün ara bölgedeki kamplarda kalan kişilerin, Ada’ya hava ya da deniz yoluyla Türkiye’den Ada’ya geldiklerini söylediklerini, Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Ada’ya getirilmesine “en azından müsamaha gösterdiğini” savundu ve “Türkiye’nin ihmallerini yüklenmeyeceğiz.” dedi.

Rum yönetiminin, göçmen akışını engellemek bahanesiyle Ara bölge boyuna (Güney Kıbrıs tarafına) çektiği dikenli tellerin önümüzdeki günlerde kaldırılacağını belirten Yoannidis, çıkacak malzemenin de RMMO ya da “devletin diğer ihtiyaçları için kullanılacağını” kaydetti.

Yoannidis şu anda Purnara, Köfünye (Geçitkale) ve Limni’deki göçmen kamplarında sığınma talepleri incelenene kadar geçici barındırılan kişi sayısının 800 olduğunu, bugün incelenmeyi bekleyen 21 bin 800 sığınma başvurusu bulunduğunu söyledi. Yoannidis, başvurulardan çoğunun, başvuru sahipleri güvenli ülkelerden geldikleri gerekçesiyle reddedildiğini ve kişilerin süratle geri gönderildiğini de söyledi.

Politis haberi, “Kıbrıs İfşa Olmaya Devam Ediyor” başlığıyla aktardı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin ilgili mektubuna yer veren gazete, yarım yıldır ara bölgede mahsur halan onlarca göçmene yönelik tercihlerinin doğru olduğunda ısrar eden Rum yönetiminin uluslararası alandan gelen eleştirilere direndiğini ve o insanları önümüzdeki haftalarda “misafir etme ‘istekli’ başka ülkelere” taşıyacağını açıkladığını yazdı.