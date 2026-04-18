KKTC’de emlak işleriyle uğraşan bir Macarın, "gasp" suçlamasıyla 1 Nisan'da tutuklandığı ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde hakkında dava açıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Cuma günü açılan davada, adı açıklanmayan ancak 43 yaşında olduğu belirtilen bahse konu Macar şahıs, suç işlemek için teşekkül oluşturmak, dolandırıcılık veya yasadışı işlemlerden edinilen parayı aklamakla itham ediliyor.