Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Yunanistan Enerji Bakanı Teodoros Skilakis’in dün Güney Kıbrıs’ta yaptıkları görüşmede, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kabloyla elektrik akımı sağlanması projesini ele aldıkları bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Rum Bakan Papanastasiu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında deniz altından kabloyla elektrik akımı sağlanması projesi “Great Sea Interconnector” için öngörülen jeopolitik risklerin yönetilebilir riskler olduğunu iddia etti.

Her projenin teknik, jeopolitik ve ekonomik riskleri bulunduğunu ifade eden Papanastasiu, bu risklerin, diplomatik temaslar, operasyonel izlemeler ve büyük ülkelerin yatırım ortağı olmasıyla idare edilebilir olabileceğini vurguladı.

Yunanistan Enerji Bakanı Skilakakis ise konuya ilişkin açıklamasında, “ABD’nin projeyi desteklediğini” vurguladı ve projenin “deniz tabanına kablo döşenmesi projesi olduğunu, deniz dibi haklarını ihlal etmediğini ve ortak aklın galip geleceğine inandığını” söyledi.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun açıklamasında doğal gaz konusuna da değindiği ve ilk doğal gazın “6’ncı parseldeki Kronos yatağından, 2027 yılının ilk yarısında çıkarılmasının, Zor yatağına gönderilmesinin ve ardından Mısır’ın Dimyat bölgesinde sıvılaştırılmaya gönderilmesinin beklendiğini” söylediğini aktardı.