Rum Ticaret Bakanlığı'ndan bir heyetin Çin’in Şangay kentinde düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı (Food and Hospitality China- FHC 2024) ile Prowine Shanghai 2024 Uluslararası Şarap ve Alkollü İçecekler Fuarı'na katıldığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın bu fuarlara katılımının, Rum tarafındaki ürünlerin büyük Çin pazarına ihraç edilmesiyle ilgili perspektifleri teyit ettiğini yazan Haravgi gazetesi, yapılan açıklamaya dayanarak Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının Güney Kıbrıs’ın Pekin’deki ticaret merkeziyle iş birliği içerisinde devlete ait stantla bu iki fuara katıldığını belirtti.

Haberde Güney Kıbrıs’tan söz konusu fuarlara peynir ve hellim/halloumi, meyve suları, şarap, Kumandarya, Zivaniya, bira vs gibi çeşitli ürün sektörlerinde faaliyet gösteren yedi şirketin katıldığı belirtildi.