Fileleftheros gazetesi ilgili analiz haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 2004 yılındaki Annan Planı sonrasında donanım ve teçhizat açısından on beş yıllık durağanlık yaşadığını ve bu durağanlığın, malzemeleri sınırlandırdığını belirtti.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun elinde bulundurduğu silahlar, donanım ve teçhizat konusunda ayrıntılara yer verilen haberde, Sırbistan’dan alınan 155 mm NORA B-52 uçaksavar topu; TAMNAVA çok namlulu roketatar (MLR) gibi donanımların satın alınması süreçlerinden ve özelliklerinden söz edildi.

Gazete ayrıca kısa bir süre önce icra edilen “NİKİTİS-DİMİTRA 2026”S tatbikatı sırasında, BOV M16 Milos aracı üzerinde hızlı topçu birliğinin senaryo gerçekleştirdiğini yazdı.

RMMO donanımının son on yıl içerisinde yeni bir döneme girdiğini yazan gazete, modern Nora B-52 hava-hava topları ve TAMNAVA çok namlulu roketatar sisteminin teknolojik avantajlarından bahsetti.