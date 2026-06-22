Fileletheros ve diğer gazeteler, 22 yaşındaki Shahruar Ahmed Emon isimli Bangladeş'li öğrencinin cesedinin dün Larnaka kazasına bağlı “Kofiniu” (Geçitkale) köyü yakınlarındaki bir arazide, üzeri otlarla örtülü bulunduğunu yazdı.

Gazete, cesedin bulunması ardından Rum polisinin yine 22 yaşında yabancı uyruklu bir şahsı tutukladığını, şahsın sorgusunda cinayeti itiraf ettiğini aktardı.

Bangladeşli öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve cinayet sebebinin ekonomik anlaşmazlıklar olduğunun düşünüldüğü vurgulandı.