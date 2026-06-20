Fileleftheros “Fitiris: Cezaevi’ndeki Durum İdeal Değil… CPT Geldi Ama Rehabilitasyon Kurumundaki Durum İçin Değil” başlıklı haberinde, CPT Başkanı Mitchell’in, Rum Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etmeyi gerekli görmediğini, Adalet Bakanı, Cezaevi Müdür Yardımcısı ve diğer unsurlardan bilgi almayı tercih ettiğini yazdı.

Habere göre Adalet Bakanı Kostas Fitiris, “bugün barındırdığı tutuklu ve mahkum sayısı bin 100’ü bulan Merkezi Cezaevi’ndeki aşırı doluluktan kaygı belirten Mitchell’e cezaevindeki şartların iyileştirilmesi için yapılmakta olan eylemler ve yeni bir cezaevi inşa edilmesi projesi hakkında bilgi verdi.

Cezaevindeki durumun arzu edilen noktaya ulaşmadığı itirafında bulunan Fitiris “durumu ideal gösteremem. Sadece mevcut cezaevinde yapılması gerekenleri süratle yapmaya çalışıyoruz. Samimi olalım, cezaevi modern olamaz ancak hedefimiz, yeni cezaevi yapılana kadarki sürede cezaevi personeli, tutuklu ve mahkumlar için şartları elimizden geldiğince iyileştirmek.” ifadelerini kullandı.