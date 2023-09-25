Güney Kıbrıs Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Petros Ksenofondos, yurt dışındaki piyasalarda hellime olan talebin istikrarlı bir şekilde artmakta olduğunu ve hellim ihracatının 2023 yılının ilk çeyreğinde 111,8 milyon Euro’ya ulaştığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, bu oranın Güney Kıbrıs tarafından ihraç edilen ürünlerin yüzde 20,49’una denk geldiğini ifade eden Ksenofondos, ürünün yüksek kalitesinin korunması ve muhafaza edilmesinin önemini göz ardı etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Rum bakan, hellimin kalitesinin büyük oranda hellimin üretiminde kullanılan yerli keçi ve koyun sütünden kaynaklandığını sözlerine ekledi.