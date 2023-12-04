Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin temsilci olarak atanması için önerilen isim konusunda, BM Genel Sekreterine bugün yanıt vermesinin beklendiği kaydedildi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Hristodulidis, Larnaka limanına demirleyen ABD’nin 6’ncı filosunda yer alan “Mount Whitney” gemisine dün yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak atamayı düşündüğü başka bir ismi, başka bir yetkiliyi resmi olarak kendisine bildirdiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres’in ilgili tüm tarafları bilgilendirdiğini ve ilgili tarafların yanıtlarını beklediğini dile getirdi.

Açıklamasında Rum kesiminin konuya ilişkin yanıtının bugün verileceğini ifade eden Hristodulidis, konuyla ilgili bilginin New York’taki daimî temsilcilikleri aracılığıyla geldiğini, Rum kesiminin müzakerecisinin de BM Genel Sekreterinin Yardımcısı Rosemary Di Carlo tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

Duabi’de gerçekleştirilen iklim konulu zirve toplantısı çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği kısa görüşmeyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, Guterres’i “ara bölgede olup bitenler, Agios Dometios’ta meydana gelenler aynı zamanda genel olarak işgal güçlerinin yaklaşımı konusunda bilgilendirdiği” iddiasında bulundu.

Dubai’deki kısa süreli temas sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ne görüştüklerinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, bunun "Kıbrıs sorunu, gelişmeler yaşanması gerektiği ve Kıbrıs sorununun çözüme kavuşmasıyla ilgili" genel bir görüşme olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, “Kıbrıs sorununun çözülmesinin Avrupa-Türk ilişkilerinin güçlenmesine ve genel olarak bölgede tüm devletlerin yararına olacak şekilde şartlar yaratılmasına yardımcı olacak bir şey olduğunu söylediğini” de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Dubai’de düzenlenen iklim konulu zirve toplantısında, BM Genel Sekreteri Guterres’le kısa bir görüşme yaptıklarını ve Guterres’in burada kendisine Kıbrıs sorununa ilişkin temsilci olarak atamayı düşündüğü başka bir ismi, başka bir yetkiliyi resmi olarak bildirdiğini söylediğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’e, Larnaka limanında demirli bulunan ABD 6’ncı filosuna ait gemiye yaptığı ziyarette ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher’in eşlik ettiğini de ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise Hristodulidis, gemiye yaptığı ziyaretle ilgili açıklamasında, geminin ve Amerikalıların burada bulunmasının ilişkilerinin daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyede olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Hristodulidis, iki hükümetin savunma, güvenlik aynı zamanda politik ve ekonomik ilişkilerde kendilerini daha da güçlendirmek için siyasi iradeye sahip olduklarını da belirtti.

Geminin Güney Kıbrıs’ta bulunmasının İsrail’deki savaşla ilgili olarak özellikle şu an oynamaya çalıştıkları role de işaret ettiğini kaydeden Hristodulidis, halihazırda Güney Kıbrıs’ta insani yardım bulunduğunu da dile getirdi.

Gazeteye göre ABD Büyükelçisi Julie Fisher ise açıklamasında, Hristodulidis’in gemiyi ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.