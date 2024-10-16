Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu dün akşam New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında yemek formunda gerçekleşen gayriresmi görüşmeyi “Anlaşmazlıklar varlığını koruyor.” sözüyle değerlendirdi.

Yannis Andoniu Astra Radyo’nun sorularını yanıtlarken “New York’taki gayriresmi yemekte iki taraf arasındaki anlaşmazlıklarda değişiklik olmadığını, Rum tarafının müzakerelere Crans Montana’da koptuğu yerden başlamaya yarın bile hazır olduğunu ancak Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devlet çözümünde ısrar ettiğini söyledi.

Andoniu “Görüşmenin hedefi çatışma çıkaracak meselelerin gündeme getirilmesi değildi. Anlaşmazlıklar varlığını koruyor ancak Genel Sekreter, sorunlara rağmen, çabasına bağlılığını devam ettiriyor.” dedi. Genel Sekreter Guterres’in henüz netleştirilmeyen daha sonraki bir zamanda gerçekleşecek çok taraflı görüşmeyi, inisiyatifini idame ettirme çabasında prosedürel yol olarak bulduğunu da söyledi.

Yeni geçiş noktaları açılması konusunda “güven yaratıcı önlemlerin uygulanmasının yaratıcı olması gerektiğini” söyleyen Andoniu “Kıbrıs Rum tarafı “Mia Milia” (Haspolat) barikatının açılmasını, Piroi-Athienu (Gaziler-Kiracıköy) ve Kokkina-Pirgo (Erenköy-Pirgo) bölgelerindeki barikatların açılmasıyla birlikte görüşülürse, görüşür.” dedi. “Yani Mia Milia’nın açılması için ya Piroi veya Kokkina ve Pirgo yolu eşzamanlı açılmalı. Bu BM’nin de görmesi gereken bir meseledir.” dedi, “Holguin ya da DiCarlo; Genel Sekreter’i kimin temsil edeceğine itiraz etmedik.” dedi.

Andoniu Yunanistan ile aralarındaki iletişimin, Türk tarafına mesajlarını aktardıkları tek gerçekçi ve prestijli kanal olduğunu söyledi ve “Genel Sekreter’i Kıbrıs sorununda sonraki adım için cesaretlendiren unsur Atina ile Ankara arasındaki ilişkidir.” ifadesini kullandı.