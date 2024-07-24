“Çözüm planından değil bundan sonra atılacak adımların planlamasından söz ediyoruz”

Rum radyosuna göre “bir yanlış anlama söz konusu olduğunu” söyleyen Andoniu, “çözüm planından değil, bundan sonra atılacak adımların planlamasından söz edildiğini” belirtti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Andoniu, “Sayın Pavlos Marinakis’in söyledikleri bir çözüm planıyla ilgili değil de, BM’nin Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlara dair planlamasıyla ilgilidir. Lefkoşa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararlarını bekliyor.” ifadesini kullandı.