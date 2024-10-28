Rum siyasi partiler, Yunanistan’ın, İkinci Dünya Savaşı’nda, İtalya notasına ve savaşa girmesine “Ohi” (Hayır) dendiği gün olan 28 Ekim’in yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Haravgi gazetesi, AKEL, DİSİ ve DİKO’nun, “Ohi” günü nedeniyle yayımladıkları açıklamalara yer verdi.

Habere göre AKEL, Yunan halkının kahramanca “hayır” demesi ve Mussolini’nin faşist İtalya’sının saldırısının engellenmesini anarak 28 Ekim 1940 yılının, Yunan ve dünya tarihi sayfasında zirveyi teşkil etmeye devam ettiğini belirtti.

AKEL, bağımsızlık konusunda Güney Kıbrıs’a verdikleri destekten dolayı da Yunan halkını ve liderliğine kardeşlik selamı gönderdi.

DİSİ ilgili açıklamasında her yıl olduğu gibi bu yılda Yunanistan’ın “hayır” demesini büyük bir gururla andıklarını belirtti.

Bu tarihin önemine vurgu yapan DİSİ, 1940 yılının öğretilerini değerlendirmeleri gerektiğini belirten DİSİ, Güney Kıbrıs’ın 50 yıllık “Türk işgali ve istilasının” ardından bağımsızlık, özgürlük ve topraksal bütünlük için mücadele verdiğini savundu.

DİSİ ayrıca Kıbrıs sorununun, iki kesimli, iki toplumlu federasyon zemininde çözümü için çabaların, kollektif bir şekilde yoğunlaştırılması gerektiğine de dikkati çekti.

DİKO ise açıklamasında 28 Ekim’in ve Yunanistan’ın faşizmin karşısında durmasının önemini vurguladı.

DİKO, tarihi öğretilerin, Rum halkının tehlikeleri baskılara karşı durması için ilham kaynağını teşkil ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre EDEK ve Ekologlar ilgili açıklamalarında Yunan halkının ve liderliğinin 1940 yılında aldığı kararın önemini vurguladılar.

EDEK Yunan halkının ve liderliğinin bu kararının, Avrupa tarihini değiştirdiğini belirtti ve Yunan halkının, teslimiyete ve dayatmaya da hayır dediğini vurguladı.

-Eğitim Bakanının mesajı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu ise 28 Ekim mesajında, ülkenin yeniden birleşmesi, bağımsızlığı ve nihai adalete erişmesi hedefiyle barışçıl çabaları yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.

Öğrencilere ve eğitimcilere yönelik mesajında Mihailidu, büyü k bir gururla yine bu yıldönümü kutladıklarını ayrıca 28 Ekim’in, Yunan halkının kararlılığının, itibarının ve fedakarlığının bir simgesi olduğuna da dikkati çekti.

Mihailidu, “Türk işgalinin” ve bunun trajik sonuçlarının 50 yıldır sürdüğünü bu nedenden dolayı da ülkenin yeniden birleşmesi, nihai adalete erişmek için barışçıl çabaların sürdürülmesi gerektiğini savundu.

-Etkinlikler

Fileleftheros gazetesi 28 Ekim yıldönümü nedeniyle dün Güney Kıbrıs’ta çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini, etkinliklere ve geçit törenlerine ise bugün de devam edileceğini yazdı.