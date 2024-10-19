İsviçre’nin Lozan kentinde 17-18 Ekim’de gerçekleştirilen Ukraine Mine Action Conferece’e (UMAC 2024) katılan Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya gerektiği sürece destek sözü verdiği bildirildi.

Haravgi’ye göre, mayınlar ve patlayıcı mekanizmalara karşı insani eylemin genel yönlerinin ele alındığı konferansa, AB üyesi ülkeler dışında devletler, uluslararası örgütler, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve- akademisyenler de katıldı.

Andreas Lukas Rum Yönetiminin Ukrayna’ya gerektiği sürece destek sözünü yeniden teyit ettiği konuşmasında geçmişte Ukraynalı askerlere Güney Kıbrıs’ta mayın ve patlayıcı temizleme eğitimi verildiğini, eğitimlerin bugün de devam ettiğini söyledi.