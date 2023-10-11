Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu ve Polis Genel Müdürü Stilianos Papatheodoru’nun katıldığı bir toplantı yaparak polisin operasyonel yeteneğinin artırılmasına yönelik tedbirleri görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis toplantıyla ilgili açıklamasında, Çevik Kuvvet bünyesinde 6 Kasım itibarıyla iki yeni toplumsal olayları bastırma timi oluşturulması ve polis bilgi yönetimiyle değerlendirilmesi hizmetlerinin özerk hale getirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Habere göre, Letimbiotis, polis içerisindeki 24 şubenin reorganizasyonunun yıl içinde tamamlanarak, operasyonel yeteneğin ve imkanların artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.