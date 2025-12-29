Alithia gazetesi, polisin yaptığı 760 denetim kapsamında 4 kişinin tutuklandığını, 174 kişi aleyhinde de çeşitli suçlardan işlem yapıldığını yazdı.

Gazete, 4 kişiden ikisi aleyhinde halihazırda tutuklama emri bulunduğunu, birinin profesyonel lisansı olmaksızın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı için, diğerinin de alkol üfleme testi yaptırmayı reddettiği için tutuklandığını kaydetti.

-Uyuşturucu tasarrufu suçundan 2 kişi tutuklandı

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa Rum Kesimi’nde önceki gün, 26 ve 44 yaşındaki iki kişinin Narkotik Şube (İKAN) ekipleri tarafından tutuklandığını yazdı.

Haberde, söz konusu şahısların tasarrufunda 42 gram metamfetamin, 29 adet MDMA (Ecstasy) hap, 14 gram hintkeneviri, iki hassas terazi, çeşitli sigaralar ve 240 euro nakit para bulunduğu ifade edildi.