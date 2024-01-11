Rum polisinin dün Limasol’a bağlı İpsona’da bir evde çatapat ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirdiği ve olayla ilgisi bulunan 24 ve 29 yaşlarındaki iki kardeşin tutuklandığı haber verildi.

Polisin mahkeme emriyle evde yaptığı aramada, dört çatapatın yanı sıra el yapımı üç patlayıcı mekanizma ve plastik bir şişede yanıcı madde ele geçirdiğini yazan Alithia gazetesi, çöp kutusundaki naylon poşette ise az miktarda uyuşturucu saptandığını belirtti.

Şahısların tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.