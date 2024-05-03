Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le dün sabah gittiği Beyrut’ta, AB’den Lübnan’a yönelik 1 milyar euroluk destek paketi açıklaması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi “AB’den Göç ve Ekonomik İstikrar Konusunda Lübnan’a 1 Milyar Euro” başlığıyla yer verdiği haberinde, göç konusuyla ilgili görüşmeler yapmak için Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le dün Lübnan’a giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Lübnan için 1 milyar euroluk destek paketi açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, açıklamasında bugünkü mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Hristodulidis, herkesin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde Lübnan’a barış, istikrar ve refah geleceğini söyledi.

Açıklamasında Lübnan’ın üzerine düşeni yapacağını da söyleyen Hristodulidis, AB’nin de kendi üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, “Lübnan’a Adım Adım Destek” başlıklı haberinde, AB’nin Lübnan’a yönelik destek paketinin göç konusunun ötesinde ülkenin yeniden yapılandırılmasını da amaçladığını yazdı.

Gazete Hristodulidis ile von der Leyen’in gerek Beyrut ziyaretleri, gerekse destek paketiyle ortaklaşa ortaya koydukları hedeflerin bir yandan sığınmacılarla mücadelede Lübnan’a yardımcı olmak ve AB’nin yeni iş birliği alanlarına girmeye hazır olduğu anlamına geldiğini, diğer yandan da Lübnan ile Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilerin mükemmel olduğu anlamını taşıdığını belirtti.

AB ile Rum Yönetiminin bu şekilde Lübnan ve halkına desteklerini ifade etmek istediğini yazan gazete, buna ek olarak Rum Yönetiminin Lübnan’daki siyasi ve ekonomik durumun istikrara kavuşmasına dair kararlılığının da teyit edildiğini kaydetti.

Haberde Rum kesiminin en baştan bu yana göç konusunda üçüncü ülkelerle ilişkilerin güçlenmesini desteklediğini ifade ettiği de belirtildi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dünkü açıklamasında “bugün Lübnan’ı daha güçlü bir hale getirmek için önemli bir adım atıyoruz” ifadesini kullandı.

Ortak problemlerle daha iyi bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla AB ile Lübnan arasındaki bağların daha da güçlenmesi için de ayrıca önemli bir adım attıklarını ifade eden Hristodulidis, Rum kesimi ile şahsen kendisinin AB ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesinin en güçlü destekçilerinden olduklarını ve bu konuda önemli bir ilerleme kaydedilmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Politis gazetesi ise, “Lübnan’a 1 Milyar Euroluk Destek, Şimdi Sorumluluklarını Üstlenme Zamanı” başlıklı haberinde Rum tarafının, sığınmacı akışlarının durdurulmasına yönelik Avrupa desteğiyle ilgili çabalarının sonuç verdiğini yazdı.

Gazeteye göre açıklamasında Lübnan’ın desteklenmesiyle ilgili kararı tarihi olarak nitelendiren Hristodulidis, bunun Lübnan makamlarının çeşitli problemleri ele alma kabiliyetinin güçlenmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

Suriye’de uzun süren çatışmaların Lübnan ve Lübnan halkı açısından giderek daha olumsuz sonuçlara sahip olduğunu da ifade eden Hristodulidis, bu uzun vadeli meselenin etkili, kararlı ve bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerektiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise, “Lübnan AB’yi Köklü Çözüm Bulmaya Çağırıyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

Bu tarihi günün bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden Hristodulidis, açıklamasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Lübnan’ı ziyaret eden ilk Avrupa Komisyonu başkanı olmasının önemine de işaret etti.