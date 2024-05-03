Güney Lefkoşa’da sekiz kundaklama olayına karıştığı şüphesiyle 44 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Rum Tüm Lefkoşa’yı Yakmakla Suçlanıyor” başlıklı haberinde, ilgili kundaklama suçlarının Kasım 2023-Nisan 2024 arasındaki periyotta işlendiğini yazdı.

Kundaklama olayları arasında, 12 aracın tamamen yandığı bir makinist atölyesinin kundaklanmasının da bulunduğunu yazan gazete, nisan ayında tutuklanan bahse konu Kıbrıslı Rum’un yargı sürecinin gelecek haziran ayında başlayacağını da belirtti.