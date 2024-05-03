Rum Ticaret, Enerji ve Sanayi Bakanlığı’nın, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimin ve diğer yerel ürünlerin yurt dışı piyasasında ileriye götürülmesine ilişkin konuları gündeme getirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “MİK Hellimin İhracatındaki Artış, Sorun” başlıklı haberinde Rum Ticaret, Enerji ve Sanayi Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesinin, aralarında hellimin de bulunduğu yerel ürünlerin yurt dışındaki satışının artırılmasındaki temel öncelikleri gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Ticaret Dairesi, aralarında hellim ve “Kıbrıs’a özgü ızgara peynir”(Cyprus grill cheese) gibi ürünlerin ihracatının artırılması için sunduğu tavsiyeler arasında, “yurt dışındaki ticari fuarlarda tarımsal ve sanayi ürünlerinin tanıtımı için ekonomik destek planlarının oluşturulması; yurt dışındaki Rum ticari merkezlerinin, Rum ve yabancı iş insanlarının iş birliği için değerlendirilmesi ve yerel ürünlerin ihracatının desteklenmesi için eylem planlarının hazırlanması” gibi unsurlar bulunuyor.

Ticaret Dairesi ayrıca, hellimin MİK olarak üretilmesiyle birlikte AB ülkelerine yönelik ihracatın artırılması olanaklarının da bulunduğundan söz ederken MİK hellimin üretim zincirindeki tüm müdahil tarafların iş birliği içerisinde olması gerekliliğinden de bahsetti.

Gazete haberinde, hellim ihracatındaki rakamlara da yer verirken 2017 yılından 2023’e kadar hellim ihracatının yüzde 60 arttığını yazdı.

En büyük pazarın Birleşik Krallık ve İsveç olduğunu yazan gazete, toplam ihracatın yüzde 50’lik payının Birleşik Krallık’a ait olduğunu belirtti.

Habere göre Birleşik Krallık ve İsveç’ten sonra en fazla ihracat sırasıyla Avustralya, Almanya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Polonya, Danimarka, ABD ve Finlandiya’ya yapıldı.