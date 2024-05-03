Limasol’da taş ocağında havai fişek imhası sırasında, Baf’ta ise atılan havai fişekten yangın çıkması ardından havai fişek kullanımına daha sıkı çerçeve getirilmesi üzerinde duruluyor.

Alithia’nın haberine göre Rum Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı Marios Harçiotis ve Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayotu, dün polisle yaptığı görüşmede havai fişek kullanımı ve bu çerçevenin daraltılması konusunu ele aldı.

Limasol ve Baf’ta çıkan yangınlar sonrasında havai fişek atılması için verilen bütün özel izinlerin kaldırıldığını hatırlatan Panayotu, önümüzdeki günlerde konunun diğer paydaşlarla ele alınacağını ve ilgili çerçevenin derinlemesine inceleneceğini, bu çerçevesinin sıkılaştırılması için alınabilecek önlemlerin görüşüleceğini belirtti.

Aynı gazete Lefkoşa’nın Rum kesiminde paskalya ateşi yakmak isteyen gençler ile bunu engellemek isteyen görevliler arasındaki rekabete de yer verdi.

Gazeteye göre “Agion Omologiton” bölgesinde, aynı adı taşıyan kiliseye ait boş bir arsada geçen yıl da çok büyük bir paskalya ateşi yakan ve sadece birkaç metre mesafede oturan bölge sakinlerinin güvenliğini tehlikeye sokan, paniğe sebep olan gençler, bu paskalyada da aynı yerde ateş yakmaya hazırlanıyor.

Gençler, kiliseye ait arsada yakmayı planladıkları ateş için yine kiliseye ait mekruh bir binada kalas istifliyor. Belediye çalışanlarının kalasları toplayıp götürmesine rağmen, uzun paskalya tatilini fırsat bilen gençler kolayca yeniden istif yapıyor.

Gazete Rum polisi, itfaiyesi, Lefkoşa Rum Belediyesi ve kilise komitesinin, gençlerin bu ısrarlı çabası karşısında “çaresiz kaldığına” vurgu yaptı.