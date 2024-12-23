Firar eden şahsın 12 Mayıs 1975 doğumlu İsveçli 49 yaşındaki Hans Jonny Uven olduğunu yazan Alithia gazetesi, şahsın firar ettiği esnada siyah kıyafetler giydiğini belirtti.

Hans Jonny Uven’in aleyhindeki Avrupa tutuklama emrinden ötürü 6 Aralık’ta Larnaka havalimanında yakalandığını ve iade işlemlerinin başlatıldığını kaydeden gazete, Rum polisinin söz konusu şahsın hastaneden kaçtığının anlaşılmasının ardından “insan avı” başlattığını ifade etti.

Haberde, Hans Jonny Uven’in gözetiminden sorumlu polisin olayın ardından açığa alındığı da kaydedildi.

Haravgi gazetesi ise haberinde mahkûmun tedavi gördüğü hastanenin penceresinden kaçtığını yazdı.