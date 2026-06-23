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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlı O.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde Uyuşturucu ve Silah Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, Haspolat Lefkoşa’da zanlı O.Y.'ye ait ikametgahta Mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın yatak odasında yatak şiltesinin altında tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü madde ile birlikte 17 adet Extacy türü madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis aynı oda içerisinde masa altında yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri ile bir adet tabak 2 adet kraşer tespit edilerek onlarında emare olarak alındığını aktardı.

Bahçede Tabanca ve Mermi Kovanları Tespit Edildi

Polis memuru ev içerisinde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 çapında boş mermi kovanı bulunduğunu evin bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul siyah renk 7.65 mm'lik tabanca bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Analiz ve Balistik İnceleme Tamamlandı

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı O.Y.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Polis, yapılan analiz sonucu tabağın üzerinde de kokain türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti. Polis, balistik inceleme sonucunda da silahın herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini kaydetti.

Tutuksuz Yargılanacak

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.