Rum polisinin dün düzenlediği operasyonda, deniz yoluyla insan kaçakçılığı yapan 4 Suriyeliyi tutukladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak polisin, İçişleri kanlığı bünyesinde oluşturulan Bilgi Alışverişi Grubu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyerek insan kaçakçılığı şebekesini çökerttiğini yazdı.

Gazete, tutuklanan Suriyelilerin Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerde mültecilerin dolaşımı konusunda iş birlikçi veya aracı rolünde olduklarını kaydederek, ilk belirlemelere göre, Suriye’den Greko Burnu’na mülteci getirenlerin bu kişiler olduğunu belirtti.

Haberde, İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün açıklama yaparak, Hükümet’in kaçak mültecilerle mücadeledeki öncelikleri arasında, insan kaçakçılığı şebekelerinin etkisiz hale getirilmesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.