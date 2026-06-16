Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun hellim konusunda “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) için öngördüğü küçükbaş hayvan sütü oranına ulaşılması konusunda 2029 yılı Temmuz ayına kadarki dönemi geçiş dönemi olarak belirlendiğini hatırlatarak, Rum peynir üreticilerinin ise, bu süreye kadar öngörülen orana ulaşılmasını mümkün görmediklerini yazdı.

Habere göre, Rum Peynir Üreticileri Derneği Sözcüsü Mihalis Kulluros, hellimde kullanılması gereken küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 51-49 oranından aşağı çekilmesi adına komisyona başvuru yapmayı düşündüklerini açıkladı.

Kulluros, hellimde kullanılması öngörülen küçükbaş hayvan sütü oranının değiştirilmesinin en az 1-2 yıl sürebileceğini bu yüzden hemen harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, hellim ihracatını garanti altına alacak süt oranın şu an piyasada bulunan gerçek süt oranı olması gerektiğini vurguladı.

Haberde, şap hastalığı sebebiyle Rum hükümetinin yayınladığı geçici bir genelgeyle, hellimde kullanılması öngörülen yüzde 25’lik küçükbaş hayvan sütü oranını 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 15’e düşürdüğü de hatırlatıldı.