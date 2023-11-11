Rum Orman Dairesi’nin, ormanların ve çevrenin yangınlardan korunması amaçlı kullanılmak 6 insansız hava aracını (İHA) dün teslim aldığı bildirildi.

Alithia, IHA’ların 4’ünün Orman Dairesi’nin “Kıbrıs Enstitüsü” ile yaptığı sözleşme ile edinildiğini, ikisinin de “Exness Global Limited” şirketi tarafından hibe edildiğini yazdı.

Habere göre, Athalasa’daki Orman Dairesi merkez ofisinde gerçekleştirilen törende konuşan “Kıbrıs Enstitüsü” profesörü Jean Sciare yeni süper modern insansız hava araçları hazırlanmasında ve geliştirilmesinde yeni teknolojiler kullandıklarını, bunun da orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde büyük katkı yaptığını söyledi.