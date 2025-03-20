Rum Orman Dairesi’nin, orman yangınlarıyla daha etkili mücadele için 8 yeni itfaiye aracı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2 ton su kapasitesi bulunan ve her türlü arazi koşuluna uygun olan 8 itfaiye aracının alınmasıyla birlikte, 25 itfaiye aracı alınması için imzalanan sözleşmede öngörülen hedefin tamamlandığını yazdı.

Gazete, yangınlarla mücadele için 25,7 milyon euroluk bütçe ayrıldığını ve temmuz ayına kadar 4 ekskavatör ile 12 tonluk su kapasitesine sahip 6 tanker alınacağını kaydetti.