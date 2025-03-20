DAÜ’nün açıklamasına göre, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin girişimi ve Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği’nin katılımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2 etkinlik düzenleniyor.

DAÜ Kampüsü'nde yer alan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda saat 14.30'da Emel Kaya moderatörlüğünde Metin Cengiz, Tuğrul Keskin ve Maria Siakalli'nin katılacağı "Değişen Dünyada Şiir ve Çeviri" konulu söyleşi yapılacak. Saat 17.00'de ise Atakan Sarı ve Mustafa Fegan'ın sunacağı müzik dinletisiyle şairlerin şiir şöleni başlayacak.

Etkinliğe şair, Nafia Akdeniz, Fatma Akilhoca, Zeki Ali, Levent Atikoğlu, Hüseyin Bahca, Metin Cengiz, Alasios-Andreas Chrysanthou, Maria Chrysostomou, Kiriaki Drakou, Marios Georgiou, Katerina Herakleus, Mihalis P. Hristofidis, Giorgos Frangos, Ümit İnatçı, Ruhsan İskifoğlu, Emel Kaya, Tuğrul Keskin, Burçak Midilli, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Jean Poncet, Jenan Selçuk, Maria Siakalli, Dimitra Sokratous, Tuğçe Tekhanli ve Neşe Yaşın katılacak.