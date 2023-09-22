Rum milletvekillerinin, Brüksel’de gerçekleştirilen 13’üncü Europol Ortak Parlamenter Denetim Grubu (Europol JPSG) toplantısı çerçevesinde Europol İcra Müdürü Catherine De Bolle ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum milletvekillerinin görüşme sırasında Kıbrıs’a yönelik mülteci akının göğüslenmesi için Türkiye ile Avrupa’nın stratejik anlaşmasının değerlendirilmesi gerekliliğinden bahsettiğini yazdı.

Gazete 13’üncü Europol Ortak Parlamenter Denetim Grubu (Europol JPSG) toplantısına katılan Rum milletvekillerinin Dimitris Dimitriu, Nikos Kettiros, Hrisanthos Savvidis ve İlias Mirianthus olduğunu yazdı.

Habere göre görüşmede Dimitriu, Bolle’ye Güney Kıbrıs’ın Schengen Bilgi Sistemi’ne dahil olmasının önemini dile getirdi.