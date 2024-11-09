Haravgi gazetesi Lukaidis’in 11-13 Kasım tarihlerinde BM merkezinde düzenlenecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Dış İlişkiler alt komitesi toplantısına katılmak için yarın New York’a hareket edeceğini yazdı.

Gazete dış ilişkiler alt komitesi üyelerinin aralarında, BM’nin Barışı Koruma Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Avrupa, Orta Asya ve Güney Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Terörle Mücadeleden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, Siyasi Planlamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, İnsan Haklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve New York'taki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Başkanı Ilze Marianne Brands Kehris ve BM Genel Kurulu 79’uncu Oturum Başkanı Philemon Yang’ın da bulunduğu BM yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

Alt komite üyelerinin BM üyesi ülkelerin daimî temsilcileriyle temaslarda bulunacağını da belirten gazete, görüşülecek konular arasında Orta Doğu’daki durum, Ukrayna savaşı ve Kıbrıs sorunu yanı sıra mevcut küresel problemler ışığında çok taraflılığın uluslararası ilişkilerdeki öneminin bulunduğunu ekledi.