Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkumun tüberküloz (verem) hastalığı taşıdığının tespit edilmesi sonrasında cezaevinde alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevinde bir mahkumun tüberküloz (verem) hastalığı taşıdığının tespit edildiğini, mahkumun yoğun bakımda tedavi altında alınmasının akabinde başka mahkumların da gerekli testler için hastaneye sevk edilmelerinin beklendiğini yazdı.

Gardiyanların ise durumla alakalı resmi bir bilgilendirme almadıklarını vurgulayan gazete, cezaevi çalışanları için hiçbir tedbir alınmadığını ve herhangi bir tıbbi kontrolden geçirilmediklerini aktardı.

Hasta mahkumun yaklaşık 40 kişiyle aynı koğuşta kaldığı da aktarıldı.