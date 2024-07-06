Rum Merkezi Cezaevi’nde müfettişlik görevi yapan bir yetkilinin aracına önceki gün bombalı saldırı düzenlenmesi üzerine dün itibarıyla Rum Merkezi Cezaevi’nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Fileleftheros gazetesi, tedbirler nedeniyle hapishanelerdeki eğitim döneminin bitişi vesilesiyle düzenlenecek törenin de ertelendiğini ve cezaevine giriş-çıkışların kısıtlandığını yazdı.

Gazete, cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için de denetimlerin katılaştırıldığını kaydetti.

Cezaevindeki tüm koğuşlarda dün 3 saat boyunca detaylı bir arama yapıldığı da belirtilen haberde aramayla cezaevi yönetiminin cezaevindeki idarenin illegal kişilere değil devlete ait olduğu mesajı verdiği ifade edildi.