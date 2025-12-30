Fileleftheros gazetesi haberi “Yağmalamayla İlgili Zanlı İranlının iadesi konusunda Fransızlar Yeniden Bizi Zor Durumda Bıraktı” başlığıyla aktardı. Haberde kararının bozulmasına yönelik talebin dün reddedildiği yer aldı. Gazete Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığının, bu karara ilişkin yanıtı dün aldığını belirtti.

Habere göre yanıtta Provence’deki yargı organı tarafından verilen kararın iptali için yasal işlem başlatma talebinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını ifade edildi.Yanıtta iptal kararının verilmesine olanak tanıyacak yasanın yanlış uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığı da belirtildi.

Fransız ret kararının Rum Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığını yazan gazete güvenilir kaynaklara dayanarak bu konunun Dışişleri Bakanlığının önüne de getirildiğini belirtti.

Haberde bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada bu yanıtın Güney Kıbrıs için olumsuz durumu tersine çevirmek amacıyla tüm olasılıkları tüketmek anlamına gelmediğini söylediği de yer aldı. Gazete bu gelişmenin, Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler ve Fransa’nın Rum Yönetimin talebini neden ileriye götürme yönünde isteksiz olduğu konusunda düşünceler yarattığını da yazdı.